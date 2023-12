Monza come il Napoli: c'è una statistica in cui sono prime entrambe in Italia

Ecco i dati più interessanti sul Monza di Palladino, che domani affronterà il Napoli di Mazzarri allo Stadio Diego Armando Maradona

Nonostante il periodo di crisi, domani è sold-out allo Stadio Diego Armando Maradona per la sfida contro il Monza. Anche i brianzoli vengono da un periodo non facile: nelle ultime 5 partite, hanno collezionato solo 4 punti, complice anche il calendario difficile (Fiorentina, Milan, Genoa, Juventus, Cagliari). I numeri testimoniano un calo della squadra di Palladino, che era partita forte all’inizio ma adesso ha rallentato.

Negli ultimi 5 match, tra le squadre di Serie A, il Monza è:

-19° per gol attesi (4.22xG);

-2° per gol attesi concessi (10.52xG);

-20° per gol fatti (3).

Per quanto riguarda il rendimento generale, il Monza si trova comunque all’undicesimo posto, a debita distanza dalla zona retrocessione (8 punti), e a sole sei lunghezze dalla zona Europa. I biancorossi sono una squadra propositiva che non ha problemi nel costruire il gioco.

Infatti, in Serie A il Monza è:

-1° per percentuale di passaggi completati (84,8%, al pari del Napoli);

-5° per passaggi nell’ultimo terzo di campo;

-7° per tiri ogni 90 minuti (13.3).

I gol subiti ci raccontano della quinta difesa meno perforata del campionato (18 gol subiti, dietro solo a Torino, Bologna, Juventus e Inter). In realtà, il Monza si sta rivelando una squadra poco aggressiva (17° per contrasti vinti e per prese possesso palla riuscite), che ha probabilmente accusato la mancanza di Carlos Augusto in questo campo (nello scorso campionato, tra i pari ruolo, era 2° per contrasti vinti e 3° per prese possesso palla riuscite). Anche guardando ai tiri in porta subiti, possiamo vedere che i brianzoli sono al 6° posto, e affronteranno un Napoli che è invece la squadra del campionato che calcia di più in porta. Dunque, un dato così basso nei gol subiti è certamente influenzato da un fattore: il portiere.

In Serie A, Di Gregorio è:

-1° per numero di parate (60);

-4° per PSxG, cioè “gol previsti post-tiro” (il dato che rappresenta i gol sulla base della probabilità che il portiere ha di parare il tiro);

-5° per percentuale di parate (79,5%).

Questi i numeri più interessanti sugli uomini di Palladino, che domani sfideranno il Napoli al Maradona. (dati Opta)