Monza, emergenza difesa per Napoli: Izzo può tornare titolare dopo tre mesi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non gioca per intero da titolare una partita di campionato addirittura dallo scorso 28 settembre, fu Monza-Bologna 0-0. Armando Izzo è rientrato settimana scorsa per dieci minuti al "Meazza" contro il Milan giusto per riassaporare il campo da gioco, ma contro la Fiorentina è tornato a guardare i compagni dalla panchina.

Il difensore campano tiene molto alla trasferta al "Diego Armando Maradona" di Napoli, nella sua città: inoltre c'è emergenza difesa per mister Palladino, e chissà che Izzo non sia pronto a riprendersi una maglia da titolare tre mesi dopo. Lo scrive TuttoMonza.it.