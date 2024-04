Al primo tentativo la squadra di Palladino va in rete.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 9' il Monza è subito in vantaggio! Al primo tentativo la squadra di Palladino va in rete: cross di Zerbin dalla sinistra preciso col mancino, Djuric stacca in area e insacca di testa alle spalle di Meret.