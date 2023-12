Monza, svelato numero di tifosi al Maradona: molti sosterranno l'allenatore di Mugnano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Maradona sold-out per la gara contro il Monza. Nel settore ospiti sono previsti quasi 300 tifosi, ma saranno molti gli aficionados dei brianzoli anche in altri settori. In particolare ci saranno molti sostenitori di Raffaele Palladino visto che il tecnico abita a Mugnano, a pochi chilometri dallo stadio.

La maggior parte dei tifosi del Monza arriverà in pullman con l'organizzazione della Curva Pieri. Molti altri, invece, si sono mossi con mezzi propri. Molti partiranno all'alba in treno dalla stazione Centrale di Milano (durata circa 5 ore), altri si muoveranno in aereo da Bergamo e da Linate alla volta di Capodichino.