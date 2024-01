Mourinho ad un giornalista: "Non vado in Arabia. Aspetto progetto stimolante"

L'ex allenatore della Roma ha svelato che non allenerà l'Al Shabab come molti sostenevano e ha spiegato che al momento è in attesa di novità

Incontro tra José Mourinho e il giornalista Pedro Morata di Marca con tanto di foto sui social. L'ex allenatore della Roma ha svelato che non allenerà l'Al Shabab come molti sostenevano e ha spiegato che al momento è in attesa di novità, in stand-by, aspettando un progetto che possa coinvolgerlo. The Times intanto ha rivelato che in settimana lo Special One potrebbe incontrarsi con De Laurentiis.