Mourinho non andrà in Arabia: ecco la situazione con il Napoli

Sono giorni in cui si parla tanto di José Mourinho. Il tecnico portoghese, dopo essere stato esonerato dalla Roma, è stato accostato a molte squadre tra cui l'Al Shabab e il Napoli. Stando a quanto trapela nelle ultime ore, l'ex tecnico giallorosso non andrà in Arabia: Mourinho non vuole affrettare la decisione sulla prossima squadra o progetto, poiché vuole prendere la scelta migliore per la sua carriera. Quella della panchina azzurra, invece, rimane ancora una pista calda: in settimana, lo Special One incontrerà Aurelio De Laurentiis.

A riportarlo è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, sul suo profilo X: "José Mourinho non firmerà per l'Al Shabab, nessuna intenzione di procedere nei colloqui. Confermato. Mourinho non si precipiterà nella sua decisione sul prossimo club o progetto, poiché desidera scegliere il meglio per la sua carriera".