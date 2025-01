Napoli a +13 sulla Juve: solo due volte il divario è stato più ampio

Come riferito dalle statistiche ufficiali della Lega di Serie A, Napoli e Juventus si affronteranno con gli azzurri a +13 in classifica sui bianconeri: si tratta del terzo vantaggio più ampio a favore della formazione partenopea in un confronto diretto tra queste due squadre nella storia della Serie A, dopo le due occasioni in cui i campani sono scesi in campo contro la Juventus a +16 (23 aprile 2023 e 17 aprile 1988).

