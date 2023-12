Napoli a quota 28: dal ritorno in A solo in due occasioni meno punti dopo 18 giornate

Il 2023 del Napoli si chiude con il pareggio a reti inviolate contro il Monza al 'Maradona', ma soprattutto con 28 punti in classifica dopo 18 giornate

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 2023 del Napoli si chiude con il pareggio a reti inviolate contro il Monza al 'Maradona', ma soprattutto con 28 punti in classifica dopo 18 giornate di campionato. Dalla stagione del suo ritorno in Serie A (2007/2008) il club partenopeo solo in due occasioni aveva guadagnato meno punti rispetto a quelli attuali: 24 nel 2019/2020 e 23 proprio nel 2007/2008.

Nel primo caso gli azzurri terminarono la stagione al settimo posto con 62 punti accedendo al turno eliminatorio di Europa League, mentre nel secondo caso la posizione finale fu l'ottava con 50 punti e la qualificazione al terzo turno della Coppa Intertoto.