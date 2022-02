Napoli appena atterrato a Barcellona: comincia ufficialmente la spedizione spagnola

GIOVANILI PRIMAVERA, NON BASTA IL GOL DI CIOFFI: SCONFITTA 2-1 CONTRO LA SAMP Il Napoli Primavera viene sconfitto 2-1 dalla Sampdoria nella 19esima giornata del campionato Primavera 1 sul Campo Campanili di Bogliasco Il Napoli Primavera viene sconfitto 2-1 dalla Sampdoria nella 19esima giornata del campionato Primavera 1 sul Campo Campanili di Bogliasco LE ALTRE DI A I TIFOSI DEL TOTTENHAM CONTRO PARATICI: "PRESI GLI SCARTI DELLA JUVENTUS" Sono ore di tensione in casa Tottenham. I tifosi degli Spurs sono infatti furiosi con il tecnico Antonio Conte e con il ds Fabio Paratici Sono ore di tensione in casa Tottenham. I tifosi degli Spurs sono infatti furiosi con il tecnico Antonio Conte e con il ds Fabio Paratici