Tuttonapoli Il Napoli non può aspettare la Lazio: Allegri ha già sprecato troppe occasioni

La situazione in casa Napoli è peggiorata in questo grande ciclo di 9 partite tra campionato e Champions, qui scatta la promessa mancata di Allegri alla società.

Prima di Napoli-Fiorentina, prima della sosta lunga di quasi un mese, Allegri in conferenza stampa, a più riprese, disse la medesima frase: "Dopo la sosta, nel ciclo di 9 partite, dobbiamo migliorare la classifica, prima in campionato e poi in Champions". Oggi, alle porte di Napoli-Lazio, l'ultima di questo ciclo importante di partite, il Napoli galleggia a metà classifica con soli 14 punti in 10 giornate. In Champions le cose sono andate anche peggio, con l'unica vittoria in casa contro il Bodo Glimt, per poi cadere in maniera rovinosa prima a Villarreal e poi in quel di Porto, incassando sonore sconfitte.

De Laurentiis gli rinnova la fiducia anche con la Lazio

In queste settimane di sconfitte, reti subite e anche qualcuna fatta, non sono mancati gli appelli della società, con la linea chiara di mantenere Allegri in panchina, nonostante il rendimento fallimentare su tutta la linea. Tutto questo perché il mister toscano era stato blindato dallo stesso patron azzurro con un contratto esagerato, costoso, ma soprattutto inaspettato per un allenatore che negli ultimi anni non ha raccolto quanto in passato. Ora, però, chiamare "ultima spiaggia" la sfida contro la capolista Lazio è un'occasione che solo il suo contratto da 27 milioni lordi può permettersi, ma non meritarsi per i risultati non ottenuti in campo.