Napoli-Atalanta, le quote: azzurri favoriti ma il segno "uno" è alto

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Serie A senza sosta. Si torna subito in campo per il turno infrasettimanale con Napoli-Atalanta match clou della decima giornata: al San Paolo va in scena la sfida da Champions, con la squadra di Gasperini macchina da gol in campionato. Domani tocca all'Inter che anticipa con la trasferta a Brescia. La Juve di Sarri, dopo il pari a Lecce, affronta il Genoa del neo tecnico Thiago Motta. Il Milan dell'era Pioli va a caccia del primo successo per uscire dalla crisi: appuntamento giovedì con la Spal. Per le quote Snai la sfida tra Napoli e Atalanta è all'insegna della prudenza: l'1 degli azzurri a 2,50, 3,70 il pareggio e 3,35 per il successo dei bergamaschi. Per l'Inter la vittoria a Brescia è valutata 1,55, 4,00 il pareggio e 5,75 il successo di Corini. Prova a ripartire dopo il pari anche la Juve: contro il Genoa i bianconeri favoriti a 1,30, si sale a 5,00 per il pareggio e a 11 per il '2'. Tutto da rifare per il Milan: i tre punti sulla Spal valgono 1,50, 4,25 la 'X', mentre i biancoazzurri sono a 7,00.