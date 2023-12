Napoli avvisato: c'è un dato che premia il Cagliari

Nella giornata di domani il Napoli dovrà affrontare il Cagliari, squadra che ha raccolto più punti grazie a reti realizzate nel recupero

Nella giornata di domani, alle ore 18:00, il Napoli di Mazzarri dovrà affrontare il Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli uomini di Ranieri sono reduci da un'impresa compiuta appena quattro giorni fa: contro il Sassuolo hanno ribaltato la partita con due reti al 94' e al 99' minuto. I rossoblu non sono nuovi a rimonte come questa: a Ottobre contro il Frosinone hanno recuperato da uno 0-3 vincendo 4-3, con doppietta di Pavoletti proprio nell'extra-time..

C'è un dato che li premia: la formazione sarda è la squadra ad aver raccolto più punti (sei) grazie a reti realizzate dal 90’ in poi in questa Serie A. Inoltre, il Cagliari è la squadra (al pari della Roma) ad aver segnato di più in questo campionato negli ultimi cinque minuti di gioco: sei, di cui quattro nel recupero.

Il Napoli quindi è avvisato, considerato anche che gli azzurri in stagione hanno subito tre reti nell'extra-time, sette in totale dall'80' in poi. Si prospetta un match scenario di tante emozioni con i numeri sullo Stadio e gli ex di turno che accrescono ancor di più l'attesa.