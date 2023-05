Napoli Campione d’Italia: omaggio al murales di Maradona e poi la festa in tutta la città

Fonte: ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAG - Prima l'omaggio all'idolo di sempre e protagonista dei primi due scudetti, Diego Armando Maradona, sotto il cui murale i tifosi del Napoli hanno assistito alla partita e poi tutti verso le piazze del centro, Piazza Trieste e Trento e piazza del Plebiscito. È un fiume di persone, migliaia, festante ma ordinato, quello che si sta riversando nelle strade del centro per festeggiare lo scudetto del Napoli. Presa d'assalto dai tifosi la monumentale fontana del carciofo in piazza Trieste e Trento mentre nella vicina piazza del Plebiscito che si va in parte riempiendo, è partito uno spettacolo di fuochi d'artificio. In tanti stanno bagnando le strade sottostanti stappando bottiglie di spumante in un clima simile ai festeggiamenti di Capodanno.

Al clima di euforia dei tifosi si sono uniti anche tanti turisti. In tanti riprendono le scene di festa coi loro cellulari. Le forze dell'ordine, presenti in numero ingente, controllano lo svolgimento della festa che al momento non offre elementi di preoccupazione. (ANSA).