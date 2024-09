Ufficiale Napoli-Como, biglietti in vendita dalle 12 del 24 settembre: info e prezzi

vedi letture

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 24 Settembre 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Como, match che si disputerà venerdì 4 Ottobre alle ore 18:30 allo Stadio Diego Armando Maradona. Questo il comunicato del club sul proprio sito ufficiale.

La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

PREZZI

I prezzi per la partita Napoli vs Como saranno i seguenti:

Settore Intero Fidelity - Setore Intero Vendita Libera

CURVE INFERIORI 14,00 €20,00 €

CURVE SUPERIORI 30,00 €35,00 €

DISTINTI INFERIORI 40,00 €50,00 €

DISTINTI SUPERIORI 45,00 €55,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 50,00 €60,00 €

TRIBUNA NISIDA 65,00 €75,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 80,00 €95,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 95,00 €110,00 €

FASI DI VENDITA

FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI - FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di martedì 24 Settembre 2024 e fino alle ore 23:59 di giovedì 26 Settembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 27 Settembre 2024 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l'acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.