Live Napoli-Como, pre-partita: tornelli aperti dalle 16, le ultime di formazione

13.30 - I tornelli apriranno alle ore 16:00, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi che alcuni varchi di accesso dell'impianto verranno riservati agli abbonati a partire dall’apertura dei cancelli e fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio (qui i dettagli)

13.17 - Le probabili formazioni della gara:

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Olivera-Spinazzola 60-40%, Politano-Neres 70-30%.

Indisponibili: Meret.

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Cesc Fabregas

Ballottaggi: Van der Brempt-Iovine 60-40%, Fadera-Da Cunha 70-30%.

Indisponibili: Barba, Cerri

Statistiche - L'ultima sfida tra Napoli e Como risale al lontano 2004, con vittoria dei lariani per 2-0. Gli azzurri avevano perso anche i due incroci precedenti, quindi l'ultimo successo dei partenopei risale al 2002 in trasferta. Complessivamente, i due club si sono affrontati 32 volte, con un bilancio nettamente a favore del Napoli: 20 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. La squadra di Antonio Conte, tra tutte le competizioni, non perde da sei partite e in queste non ha mai subito gol su azione. La formazione di Cesc Fabregas ha incassato almeno un gol in ognuna delle ultime sette gare, ma viene da due vittorie consecutive. Si sfidano due tra le squadre che calciano di più in campionato: il Napoli è quinto in Serie A per tiri effettuati, il Como sesto.

Le ultime sul Napoli - Pochissimi i dubbi per Antonio Conte dopo la vittoria schiacciante sul Monza. Confermato il 4-3-3 con Caprile tra i pali, Di Lorenzo e Olivera (in pole su Spinazzola) terzini e la coppia Rrahmani-Buongiorno al centro. In cabina di regia non si toccano Anguissa e Lobotka, insieme a loro Scott McTominay che avrà più le vesti di un trequartista. Nel tridente offensivo partono larghi Kvaratskhelia e Politano, nettamente favorito nel ballottaggio con David Neres, mentre il posto da centravanti è di Romelu Lukaku. Ai box il solo Meret.

Le ultime sul Como - Anche Cesc Fabregas va verso la conferma in blocco degli undici che hanno vinto le ultime due gare. Dunque in porta Audero, in difesa l'unico dubbio di formazione: da terzino destro uno tra Van der Brempt e Iovine, dall'altro lato Moreno; la coppia di centrale è formata da Dossena e Kempf. A fare schermo in mediana ci saranno Sergi Roberto e Perrone, sulla linea dei trequartisti pronti Strefezza, Nico Paz e Fadera; ancora dal primo minuto Cutrone reduce da una doppietta.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Monza! Dopo il netto successo sul Monza, gli azzurri proveranno a mettere in piedi un filotto di vittorie vista anche l'abbordabilità delle prossime gare, contro Empoli e Lecce, prima di un calendario durissimo che vedrà diversi scontri diretti consecutivi. I partenopei inoltre hanno anche la possibilità di mantenere in solitaria la vetta della classifica. Davanti ci sarà un Como in grande forma, il cui allenatore ha trovato la quadra in poco tempo ed è reduce da due vittorie consecutive. Insomma, una neopromossa solo sulla carta.