Napoli contro Coca-Cola per le bottigliette col volto di Kvara: saranno tolte dal mercato

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Coca-Cola ha lanciato delle bottigliette speciali in Georgia in vista dell'Europeo Under 21. Su alcune di queste c'è raffigurato anche Khvicha Kvaratskhelia, che fa parte della selezione georgiana, ma come riporta l'edizione georgiana di Goal.com presto potrebbe essere tolte dal mercato. Il motivo sarebbe riconducibile al contratto dell'ex Dinamo Batumi col Napoli. Il club azzurro detiene il 100% dei diritti d'immagine di Kvara, ha chiesto all'azienda produttrice e distributrice di bevande analcoliche di togliere dalla vendita le bottigliette con il volto di Kvaratskhelia e, a quanto pare, Coca-Cola avrebbe accolto la richiesta.