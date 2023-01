Napoli costretto ad uno sforzo extra: al Maradona si va ai supplementari

Napoli costretto ai supplementari dalla Cremonese.

Napoli costretto ai supplementari dalla Cremonese. Quando sembra tutto finito sul 2-1 per gli azzurri, al minuto 88 arriva il pareggio degli ospiti: Zanimacchia ha spazio e dalla destra fa partire un bel cross che Afena-Gyan, subentrato dalla panchina come lui, corregge in porta con un colpo di testa angolato e in bello stile. Seppur con 6 minuti di recupero, non c'è tempo per altro: la contesa si decide nei tempi supplementari.