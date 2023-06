Napoli di Garcia sarà a due volti: svelato il doppio modulo che utilizzerà

Sarà un Napoli "a due volti" quello di Rudi Garcia. Il tecnico francese si è presentato in questi giorni come nuovo tecnico dei partenopei

Sarà un Napoli "a due volti" quello di Rudi Garcia. Il tecnico francese si è presentato in questi giorni come nuovo tecnico dei partenopei campioni d'Italia. L'edizione odierna de Il Mattino ha dedicato un approfondimento su come potranno giocare gli azzurri: il tema principale, si legge, sarà il recupero immediato del pallone oltre ad una ricerca della verticalità il più possibile con gli esterni d'attacco che dovranno garantire anche copertura oltre che spinta in avanti.

I sistemi di gioco

Per quanto riguarda il modulo non ci si dovrà scostare da quello utilizzato da Luciano Spalletti con il 4-3-3, ipotizza il quotidiano, con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia in attacco e Zielinski sul centro-sinistra insieme ad Anguissa e Lobotoka. L'alternativa però potrebbe essere un 4-2-3-1 con il polacco, o Raspadori, a giocare fra le linee alle spalle del nigeriano.