Napoli e Fiorentina accomunate da un dato: sono le due squadre che pressano di più in Serie A

Napoli (10) e Fiorentina (10.6) sono le due squadre che in questo campionato pressano di più in termini di PPDA (questa metrica è calcolata come rapporto tra i passaggi della formazione avversaria concessi fuori dal terzo di campo difensivo e il numero di azioni difensive in queste zone di campo) - un numero basso indica un alto livello di pressing e viceversa. A riferire il dato statistico è Opta.