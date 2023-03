Napoli-Eintracht, sold-out ormai ad un passo: restano poche decine di biglietti di Posillipo

E' ormai vicinissimo il sold-out per la sfida di ritorno contro l'Eintracht Francoforte in programma per il 15 marzo alle 21

