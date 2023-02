Napoli favorito a Francoforte e nel doppio confronto con l'Eintracht: le statistiche SisalTipster

Gianluca Boserman, esperto SisalTipster, è intervenuto a TMW Radio per parlare dei numeri della bagarre in campionato nella zona Champions

Gianluca Boserman, esperto SisalTipster, è intervenuto a TMW Radio per parlare dei numeri della bagarre in campionato nella zona Champions: "Cinque squadre in sei punti. Davanti c'è l'Inter, che centrerà la Champions all'83%, alle sue spalle Milan e Roma al 57%. Attenzione alla Lazio, che con Immobile ritrovato è ora al 48%, in coda l'Atalanta".