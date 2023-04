Napoli favorito col Verona, Osimhen o Raspadori attesi protagonisti: le statistiche SisalTipster

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A dare qualche statistica interessante del nuovo turno di Serie A a TMW Radio è stato Gianluca Boserman, esperto SisalTipster. A partire da Spezia-Lazio: "Lazio ampiamente favorita al 53%, 20% per lo Spezia. Protagonisti Immobile, in gol al 40%, Milinkovic al 18%, e Nzola". Poi Bologna-Milan: "Il Milan favorito al 40%, 30% Bologna. C'è un dato, ossia che il Bologna non batte il Milan dal Dall'Ara dal 2002. Rebic a segno al 20%, De Ketelaere al 15%, dall'altra parte Barrow al 20%".