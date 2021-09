Napoli favorito sulla Juve con gol di Insigne: le quote della terza giornata

(ANSA) - ROMA, 10 SET - La Serie A è pronta a ripartire con due big-match. Domenica pomeriggio, a San Siro, Milan e Lazio si sfideranno per la testa della classifica. I rossoneri, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, partono favoriti a 2,25 rispetto ai laziali, in quota a 3,20, con il pari leggermente più alto, a 3,40. La bilancia del pronostico pende dalla parte del Milan, in virtù dei numeri in Serie A: 67 vittorie rossonere, 30 della Lazio e 59 pareggi. L'Over, a 1,62, si fa preferire all'Under, a 2,20. Un risultato esatto di 2-1 per il Milan si gioca a 9,50, quello per la Lazio pagherebbe 12 volte. La sfida di San Siro sarà anche il confronto tra due dei migliori bomber del nostro campionato, Ibra e Immobile. Entrambi hanno un conto aperto con l'avversaria di turno: vedere Ibra protagonista con un gol o un assist è in quota a 1,90, con Immobile vicinissimo a 2,00 per una marcatura o un passaggio vincente. Ventiquattro ore prima del match di San Siro, Napoli e Juve si sfidano per una gara delicatissima soprattutto in casa bianconera. Il successo azzurro è in quota a 2,40, contro il 2,85 della Juventus; il pareggio si gioca a 3,50. Il Goal, a 1,62, appare più probabile del No Goal, dato a 2,20. Attenzione poi agli interventi in area tanto che un rigore, in quota a 2,75, è un'ipotesi tutt'altro che remota. Lorenzo Insigne vuole regalarsi un'altra notte da protagonista contro la Juventus: il capitano del Napoli in gol è dato a 3,25. Sul fronte opposto Moise Kean, dopo la doppietta con l'Italia, vuole ritrovare il gol anche con i bianconeri, ipotesi in quota a 3,50. Nonostante l'assenza di Muriel, l'Atalanta, a 1,55, parte favorita sulla Fiorentina, data a 5,75. I campioni d'Italia dell'Inter, vincenti a 1,67, non dovrebbero aver problemi a Marassi contro la Samp, in quota a 5,00. La Roma ospita il Sassuolo: il successo giallorosso, a 1,60, appare più probabile del blitz emiliano, a 4,60. (ANSA).