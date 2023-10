Napoli-Fiorentina, altro pienone in arrivo: anelli inferiori verso il sold-out

Prosegue la vendita libera per Napoli-Fiorentina, in programma domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona.

Prosegue la vendita libera per Napoli-Fiorentina, in programma domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona. Al momento restano disponibili su Ticketone poche decine di biglietti di Distinti inferiori e Curva A inferiore e poche centinaia di Tribuna Nisida e Distinti superiori. Qui per acquistare il tuo biglietto su Ticketone