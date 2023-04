Napoli-Fiorentina, biglietti in vendita dalle 16: Curve a 40 euro e Distinti a 70, info e costi

I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Fiorentina, in programma il 7 maggio 2023 alle ore 18:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona

Fonte: sscnapoli

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Fiorentina, in programma il 7 maggio 2023 alle ore 18:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 16.00 di venerdì 28 aprile 2023.

Questi i prezzi

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 90,00

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

MODALITÀ DI VENDITA

Salvo quanto di seguito precisato, i biglietti potranno essere acquistati:

- on line, sul sito di Ticketone (https://sscnapoli.ticketone.it/search). In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla fidelity card (Fan Stadium Card). Clicca qui per acquistare la tua fidelity.

- presso i punti vendita Ticketone abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ). In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla propria fidelity card (Fan Stadium Card) ovvero stampato su supporto termico (biglietto cartaceo tradizionale).

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.