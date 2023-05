Napoli-Fiorentina, probabili formazioni: chance per Juan Jesus, Lozano dal 1'

Dopo la festa Scudetto, il Napoli dovrà preparare la sfida al Maradona contro la Fiorentina, con Spalletti che non vuole cali di tensione dai suoi.

Il Napoli si prepara a festeggiare lo scudetto al Maradona, ma prima c'è la sfida delle 18 con la Fiorentina. Di seguito le ultime di formazione direttamente da Tuttomercatoweb.com.

Le ultime da Napoli:

Dopo la festa Scudetto, il Napoli dovrà preparare la sfida al Maradona contro la Fiorentina, con Spalletti che non vuole cali di tensione dai suoi. Prova il recupero Politano, mentre Mario Rui sarà ancora assente. Nel 4-3-3 del tecnico dei partenopei il solito Meret tra i pali, con difesa composta da Di Lorenzo, Kim, Rrahmani (qualche chance per Juan Jesus) e Olivera. In mezzo dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Zielinski, a completare il reparto con Anguissa e Lobotka. Lozano, inizialmente in panchina a Udine, favorito su Elmas per affiancarsi a Kvara e Osimhen.

Le ultime da Firenze:

Con l'andata delle semifinali di Conference in vista, Italiano deve anche gestire le forze. Nel suo 4-2-3-1 davanti a Terracciano riecco Milenkovic al posto dello squalificato Quarta, con lui più Ranieri di Igor e i due terzini Dodo e Biraghi a completare il reparto difensivo. In mezzo pronto a tornare Amrabat con Mandragora, idem Bonaventura qualche metro più avanti. In attacco possibile riposo iniziale per Gonzalez, oltre all'assenza di Cabral: si scaldano Jovic e Sottil, ballottaggio Ikone-Kouame per l'altro posto.