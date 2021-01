Napoli-Fiorentina, probabili formazioni: fino a 8 titolari freschi, Mertens può subentrare

Dopo due vittorie molto sofferte contro Udinese ed Empoli, il Napoli è chiamato a dare continuità con la Fiorentina per restare agganciato almeno al treno del quarto posto e avvicinarsi nel migliore dei modi alla Supercoppa contro la Juventus. Match tutt'altro che agevole per gli azzurri, per il rendimento interno che è particolarmente negativo nell'ultimo periodo, ma anche per il valore dei viola, con Prandelli tornati su livelli un po' più alti e non a caso capaci di vincere a Torino contro la Juventus e portare l'Inter ai supplementari nell'ultima gara disputata.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso dovrebbe rilanciare 8 elementi freschi rispetto all'ultima gara con l'Empoli. Il dubbio è legato a Mertens: il belga è recuperato, ma il tecnico è orientato a concedergli una prima mezz'ora (o pure di più) nella ripresa. Per il resto rientrano Zielinski e Insigne nel terzetto con Lozano, a centrocampo Fabian (in ballottaggio con Demme) e Bakayoko ed in difesa senza Di Lorenzo (squalificato) toccherà a Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra, mentre in coppia con Koulibaly ci sarà Maksimovic. Tra i pali potrebbe toccare ad Ospina dopo due gare affidate a Meret.

LE ULTIME SULLA FIORENTINA - Prandelli senza Borja Valero, che potrebbe recuperare per la panchina: il dubbio riguarda l'attacco con Ribery (favorito su Bonaventura) per affiancare l'ex Callejon dietro Vlahovic. A centrocampo Amrabat e Castrovilli con Caceres (in vantaggio su Venuti) a destra e Biraghi a sinistra. In difesa rientra Pezzella nel teretto con Milenkovic e Igor davanti a Dragowski.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

Ballottaggi: Fabian-Demme 51%-49%, Petagna-Mertens 55%-45%

FIORENTINA (3-4-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Callejon, Vlahovic. All. Prandelli

Ballottaggi: Caceres-Venuti 55-45%, Ribery-Bonaventura 55-45%

ARBITRO: Chiffi (Passeri-Paganessi, IV: Manganiello, VAR: Di Bello, AVAR: Cecconi)

Diretta Tv su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia/Napoli e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net