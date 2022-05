Napoli-Genoa, si va verso il sold-out: resta a disposizione solo la Curva A inferiore

Si va verso il sold-out per Napoli-Genoa, ultima partita casalinga degli azzurri in questa stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si va verso il sold-out per Napoli-Genoa, ultima partita casalinga degli azzurri in questa stagione e che sarà anche l’occasione per l’ultima apparizione al Maradona di Lorenzo Insigne. Sono infatti terminati i biglietti della Curva B inferiore, restano a disposizione solo i tagliandi della Curva A inferiore.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 50,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 30,00

Distinti anello inferiore € 20,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 10,00