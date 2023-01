Napoli, il calendario di gennaio: in programma tre big match

Ad attendere gli azzurri le sfide con Juventus (venerdì 13) e con la Roma al Maradona il 29

TuttoNapoli.net

Un gennaio intenso dopo la lunga sosta. Il 4 gennaio il Napoli torna in campo a San Siro per la Sfida all'Inter di Inzaghi, ma non sarà l'unico big match da affrontare in quel mese per la squadra di Luciano Spalletti. Ad attendere gli azzurri le sfide con Juventus (venerdì 13) e con la Roma al Maradona il 29 (che potrebbe ripetersi anche in Coppa Italia ai quarti di finale).

Questo il programma completo di gennaio

Mercoledì 4 gennaio, ore 20.45: Inter-Napoli (16ª giornata Serie A)

Domenica 8 gennaio, ore 18.00: Sampdoria-Napoli (17ª giornata Serie A)