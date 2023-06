Napoli-Inter, emessi 7 Daspo dalla Questura: provvedimento anche per un 16enne

Come riporta Il Mattino, il questore di Napoli ha adottato sette provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo)

Come riporta Il Mattino, il questore di Napoli ha adottato sette provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), per periodi di uno e due anni, nei confronti di altrettante persone tra i 16 e i 47 anni, in occasione del match Napoli-Inter dello scorso 21 maggio, andato in scena allo stadio Maradona.

"Cinque dei destinatari del provvedimento erano stati denunciati per scavalcamento da un settore all'altro dell'impianto sportivo, un'altra per scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive e possesso di artifizi pirotecnici poiché era stata trovata in possesso di un fumogeno, mentre l'ultima era stata denunciata per utilizzo di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive in quanto, al termine dell'incontro, durante le fasi di deflusso dall'impianto sportivo, aveva acceso un fumogeno in via Jacopo de Gennaro", si legge sull'edizione online del quotidiano.