Napoli-Inter, probabili formazioni Tmw: Elmas dal 1' al posto di Kvara

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi il Napoli affronta al Maradona l'Inter per la 36ª giornata di Serie A. Di seguito le ultime di formazione direttamente da Tuttomercatoweb.

Come arriva il Napoli

Diversi dubbi di formazione per Luciano Spalletti. Osimhen ha superato lo stato influenzale, Mario Rui è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe dunque rivedersi in campo, mentre Kvaratshkelia ha accusato un problema nell’allenamento del venerdì. Nel 4-3-3 solito Meret è pronto a tornare tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. A centrocampo il terzetto titolare con Lobotka, Zielinski e Anguissa, mentre in attacco potrebbe giocare Politano a destra con Elmas al posto di Kvara e Osimhen centravanti.

Come arriva l'Inter

Out il solito Skriniar e Mkhitaryan, che punta Istanbul. Simone Inzaghi proseguirà col turnover visto nelle ultime giornate, in porta ci dovrebbe essere Onana (attenzione a Handanovic che però dovrebbe giocare anche con Fiorentina e Atalanta), in difesa ci sarà il ritorno di De Vrij dal 1’ con turno di riposo per uno fra Bastoni e Acerbi. Tre uomini per due maglie sulla catena di destra: D’Ambrosio e Dumfries dovrebbero far rifiatare Darmian, mentre a sinistra si rivedrà Gosens. In regia tornerà Brozovic, al suo fianco Gagliardini dovrebbe prendere il posto di Calhanoglu e Barella, più il primo che il secondo. Coppia d’attacco di campionato con Correa favorito su Lautaro per affiancare Lukaku.