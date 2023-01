Napoli-Juve, probabili formazioni Sky: rientrano Rrahmani e Zielinski, si rivede Milik

Quali formazioni sceglieranno Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri per il big match di domani sera tra Napoli e Juventus?

Quali formazioni sceglieranno Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri per il big match di domani sera tra Napoli e Juventus? Secondo Sky Sport, in casa azzurra sarà confermato il tridente anti-Samp, per il resto pronti i rientri dei 'titolarissimi' Rrahmani e Zielinski. Mario Rui dovrebbe spuntarla su Olivera. In casa bianconera invece si rivedrà Milik dall'inizio con Di Maria a ispirarlo. Di seguito le probabili formazioni dell'emittente satellitare.