Napoli-Juventus, esauriti biglietti per le Curve Superiori: ecco i tagliandi ancora disponibili

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Dalle ore 12:00 di oggi 26/02/2024 è iniziata la Vendita Libera (Fase 2) per la partita Napoli-Juventus in programma il 03/03/2024 alle ore 20:45. Dopo le determinazioni da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la Vendita Libera (Fase 2), senza obbligo di Fidelity Card, sarà riservata ai soli residenti nella regione Campania. Tutti i residenti nelle altre regioni potranno acquistare il proprio tagliando solo se in possesso di fidelity card della SSC Napoli (Fan Stadium Card).

Si prevede un Maradona pieno di tifosi, anche se siamo ancora lontani dal sold out. Sono terminati i biglietti per le Curve superiori, mentre ne restano davvero pochissimi per i Distinti. Ampia disponibilità invece in Tribuna Posillipo e Tribuna Nisida, oltre che negli anelli inferiori delle due Curve.