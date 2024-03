Napoli-Juventus, le probabili formazioni di Tmw: torna Olivera, esordio dal 1' per Alcaraz

Di seguito le ultime dai campi su Napoli-Juventus raccolte dagli inviati di Tmw.





Napoli-Juventus - Domenica 3 marzo, ore 20.45, stadio Maradona

▪ Arbitra Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia

▪ Classifica: Napoli 40 punti, Juventus 57 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

Come arriva il Napoli

Obiettivo continuità. Dopo la roboante vittoria sul campo del Sassuolo, il Napoli cerca continuità contro la Juventus nel posticipo domenicale del Maradona. Mister Calzona dovrà fare a meno di Ngonge e Cajuste, alle prese ancora con fastidi fisici. Dovrebbe esserci qualche novità rispetto al turno infrasettimanale, con i rientri dal primo minuto di Juan Jesus e Olivera (in ballottaggio con Mario Rui. Possibile nuova chance dal 1’ per Zielinski, nel 4-3-3 che vedrà Meret tra i pali e difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. In mezzo, come dicevamo, il centrocampista polacco potrebbe affiancarsi a Lobotka e Anguissa, mentre in attacco tutto confermato con Politano, Kvaratskhelia e Osimhen.

Come arriva la Juventus

Si sciolgono alcuni dubbi in casa bianconera: Rabiot e McKennie saranno certamente assenti, mentre Chiesa e Danilo sono rientrati in gruppo e saranno a disposizione. Per quanto riguarda le scelte di formazione in difesa, si dovrebbe andare verso la conferma di Gatti, Bremer e Rugani, anche se Danilo ha recuperato e non è da escludere che alla fine possa essere titolare. A centrocampo i dubbi sono parecchi, visto anche le assenze pesanti. Al momento, Alcaraz e Miretti sono i favoriti per sostituire Rabiot e McKennie: Cambiaso giocherà regolarmente a destra, sulla sinistra ci sarà l'esordio dal primo minuto in campionato anche per Iling. A completare la mediana, invece, ci sarà Locatelli; in attacco, Vlahovic è inamovibile. Al suo fianco dovrebbe tornare Chiesa.