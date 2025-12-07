Napoli-Juventus, ultime di formazione da Torino: un titolare bianconero verso la panchina

La Juventus è arrivata in tarda mattinata a Napoli, dove stasera affronterà i campioni d'Italia per il big match della 14esima giornata di Serie A. Per questa sfida, Luciano Spalletti si affiderà al 3-4-2-1, l'ex tecnico azzurro sembra orientato a lasciare in panchina un titolare, Kephren Thuram, riporta il portale bianconero TuttoJuve.

Tra i pali Di Gregorio. In difesa viste le tante assenze giocheranno Kalulu, Kelly e Koopmeiners. A centrocampo sulla destra toccherà ancora Cambiaso, in mezzo spazio a Locatelli e Miretti, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Thuram. Il numero 21 bianconero però appare leggermente in vantaggio. Mentre a sinistra ci sarà McKennie. Sulla trequarti agiranno Conceicao e Yildiz che avranno il compito di innescare David, con Openda e Zhegrova in panchina.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.