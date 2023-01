Napoli ko, ma non soffriva così poco da quasi due anni: la singolare statistica

Il Napoli ha perso una partita di Serie A seppur concedendo meno di 7 conclusioni per la prima volta dal 6 febbraio 2021, contro il Genoa (4)

