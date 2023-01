Napoli ko, nessuna imbattuta nei Big 5 d'Europa. In Italia c'è solo una squadra senza sconfitte

Nessuna squadra dei grandi campionati europei è imbattuta.

Nessuna squadra dei grandi campionati europei è imbattuta. Il Napoli, reduce dal ko di questa sera in casa dell'Inter, era infatti l'unica squadra europea a non aver fatto registrare sconfitte in campionato a questo punto della stagione, dopo il recente scivolone del PSG col Lens. Nel calcio professionistico italiano, l'unica squadra senza ko in campionato rimane a questo punto il Catanzaro.