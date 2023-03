Napoli-Lazio, ci sono ancora biglietti: disponibili Tribune e inferiori di Curve e Distinti

Prosegue anche in queste ore la vendita dei biglietti per Napoli-Lazio in programma questa sera allo stadio Maradona

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Prosegue anche in queste ore la vendita dei biglietti per Napoli-Lazio in programma questa sera allo stadio Maradona. Al momento su Ticketone risultano ancora disponibili biglietti di Tribuna Nisida, Tribuna Posillipo oltre agli inferiori di Curve e Distinti.