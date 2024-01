Napoli-Milan, Daspo per tre tifosi: la decisione del Questore

In particolare, in occasione dell’incontro di calcio Napoli–Milan allo stadio Maradona dello scorso 29 ottobre, due di questi erano stati denunciati

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Questore di Napoli ha adottato 3 provvedimenti, istruiti dalla Divisione Polizia Anticrimine della questura, di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (daspo), per periodi da uno a 2 anni, nei confronti di alcuni tifosi di età compresa tra i 18 e i 46 anni.

In particolare, in occasione dell’incontro di calcio Napoli–Milan allo stadio Maradona dello scorso 29 ottobre, due di questi erano stati denunciati per accensione e lancio di petardi, mentre il terzo per scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive.