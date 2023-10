Napoli-Milan, Maradona quasi sold-out: il dato sui tifosi ospiti

La parte superiore del settore ospiti dello stadio sarà occupata quasi per intero dai sostenitori rossoneri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, in un Maradona che si appresta a registrare il tutto esaurito, faranno capolino nel settore ospiti dedicato ben 2.500 tifosi del Milan, come sempre al seguito della squadra anche nei momenti di maggiore difficoltà. La parte superiore del settore ospiti dello stadio sarà occupata quasi per intero dai sostenitori rossoneri.