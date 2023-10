Napoli-Milan, parte la prima Fase 1 di vendita riservata ai possessori di Fidelity Card

"Napoli vs Milan. 29/10 h.20:45. Al via la Fase 1 di vendita riservata ai possessori di Fidelity Card. Ti aspettiamo al Maradona".

La SSC Napoli ha annunciato su Twitter che è partita la vendita dei biglietti per il match casalingo contro il Milan, valido per la decima giornata di Serie A e in programma allo stadio Diego Armando Maradona domenica 29 ottobre alle ore 20:45.

La prima fase è riservata solamente ai possessori della Fidelity Card: "Napoli vs Milan. 29/10 h.20:45. Al via la Fase 1 di vendita riservata ai possessori di Fidelity Card. Ti aspettiamo al Maradona".