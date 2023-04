Napoli-Milan, probabili formazioni Sky: dal 1' i due azzurri in gol all'andata. Pioli torna al 4-2-3-1

Al posto del capocannoniere della Serie A è pronto Giovanni Simeone, già in gol nella sfida di andata contro il Milan.

Dopo Victor Osimhen, Luciano Spalletti dovrà fare a meno anche di Mathias Olivera, fermato da una lombalgia. Di seguito le probabili formazioni del big match di stasera tra Napoli e Milan, riportate da Sky Sport. Al posto del capocannoniere della Serie A è pronto Giovanni Simeone, già in gol nella sfida di andata contro il Milan. Al fianco del Cholito, confermati Kvaratskhelia e Politano. In mezzo al campo confermato anche il trio composto da Lobotka, Zielinski e Anguissa. Stesso discorso per la difesa, in cui agiranno Di Lorenzo e Mario Rui esterni, con Kim e Rrahmani centrali davanti alla porta difesa da Alex Meret. In casa Milan tre le assenze: Messias, Kalulu e Ibrahimovic, soprattutto a causa dell’assenza del centrale francese Pioli starebbe pensando di tornare al 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Maignan, nella linea difensiva a quattro Calabria riprenderà il proprio posto da titolare nel ruolo di terzino destro, con Theo Hernandez a sinistra. Kjaer vince il ballottaggio con Thiaw e affiancherà Tomori al centro della retroguardia. In mediana, invece, ci saranno Tonali e Bennacer. Sulla trequarti Leao a sinistra, a destra Saelemaekers e Brahim Diaz nel ruolo di trequartista alle spalle di Giroud.