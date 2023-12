Napoli-Monza, Maradona sold out: il dato su spettatori e incasso

L'amore per la propria squadra del cuore supera la crisi di risultati, i tifosi azzurri corrono al capezzale del Napoli.

L'amore per la propria squadra del cuore supera la crisi di risultati, i tifosi azzurri corrono al capezzale del Napoli. Lo Stadio Diego Armando Maradona è sold out da parecchi giorni per il match delle 18.30 tra Napoli e Monza che va a chiudere questo 2023.

La sfida valevole per la 18ª giornata di Serie A sarà seguita nell'impianto di Fuorigrotta da 50.636 spettatori per un incasso di 1.070.104,35 di euro, a riportarlo è il Corriere dello Sport.