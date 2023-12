Napoli-Monza, panchina ridotta per Mazzarri: a disposizione solo 7 uomini di movimento

Il tecnico azzurro per via degli infortuni e delle squalifiche avrà a disposizione scelte limitate.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Monza. Panchina ridotta per Walter Mazzarri, che per la sfida al Maradona contro i brianzoli, che per via degli infortuni e delle squalifiche avrà a disposizione scelte limitate. Ad accomodarsi accanto al tecnico azzurro sono : Gollini, Contini, Idasiak, Ostigard, Zanoli, D'Avino, Cajuste, Gaetano, Lindstrom e Simeone.