Napoli-Monza, probabili formazioni Tmw: Spalletti non cambia. Petagna-Caprari dal 1'

Come arriva il Napoli

Squadra che vince non si cambia. Questa potrebbe essere la scelta di Luciano Spalletti, che per la sfida al Monza fare orientato a confermare l’undici che ha sbancato il Bentegodi. Tra i pali dunque ancora Meret, con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. In mediana cabina di regia affidata a Lobotka, con Anguissa e Zielinski ai suoi fianchi. In attacco Lozano in vantaggio su Politano per completare il tridente con Kvaratskhelia e Osimhen. Prima convocazione per Simeone, Ndombele e Raspadori.

Come arriva il Monza

Mister Stroppa va verso la conferma del 3-5-2. Dany Mota e Carlos Augusto non sono a disposizione per via di qualche problema fisico, parecchi i dubbi per il tecnico dei brianzoli, a partire dai pali: Di Gregorio al momento è in vantaggio su Cragno mentre la difesa verrà composta da Marlon, Andrea Ranocchia e Pablo Mari. Birindelli e D'Alessandro andranno sulle corsie esterne mentre in mezzo al campo potrebbe rivedersi Machin nel ruolo di play, scortato da Filippo Ranocchia e Valoti. Da capire se il tecnico dei brianzoli manderà in campo Barberis come vertice basso. Da valutare invece l'impiego di Sensi dal primo minuto (Pessina partirà dalla panchina) mentre Caprari e Petagna andranno a formare il reparto offensivo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A. Ranocchia, Pablo Marì; Birindelli, F. Ranocchia, Pepìn Machin, Valoti, D'Alessandro; Caprari, Petagna. All. Stroppa