Napoli non sarà solo a Udine: la previsione dei tifosi presenti

Bruno Siciliano, professore ordinario di automatica e robotica all'Università di Napoli Federico II, è intervenuto a Marte Sport Live

"La giornata di domenica è stata indimenticabile. Non vedevo uno stadio totalmente azzurro dai tempi di Maradona. Poco importa se non sia arrivato lo scudetto, evidentemente non doveva essere quella la data. Le vere delusioni sono quelle in cui perdi l'obiettivo, ma non è questo il caso. Le emozioni e lo spettacolo che abbiamo vissuto resteranno impressi nei cuori di tutti.

Ero sereno prima e lo sono tuttora. Vorrei soltanto non vincerlo sul divano, quindi mercoledì tiferò Lazio. Sarebbe bello conquistarlo in trasferta dove il Napoli ha conquistato otto vittorie consecutive. Saremo 1500 nel settore ospiti, quindi festeggeremo a casa di Alex Meret. C'è stato un disagio per quanto riguarda i mezzi pubblici, era impossibile rientrare a casa".