Napoli oggi subito in campo a Castel Volturno: è fissata una seduta pomeridiana

Ieri è andata in scena l'ultima seduta del 2022 per il Napoli all'SSCN Konami Training Center in vista della sfida del 4 gennaio a San Siro contro l'Inter

Ieri è andata in scena l'ultima seduta del 2022 per il Napoli all'SSCN Konami Training Center in vista della sfida del 4 gennaio a San Siro contro l'Inter. "La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto torello. Di seguito la rosa si è divisa in due gruppi che hanno svolto lavoro tecnico tattico sul campo 1 e sul campo 2", ha raccontato il club azzurro mentre oggi si riprenderà subito il lavoro. E' in programma il primo allenamento del nuovo anno con una seduta pomeridiana.