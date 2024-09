Ufficiale Napoli-Palermo, biglietti ancora disponibili: oggi al via vendita libera

Da giovedì 5 settembre 2024 erano disponibili i biglietti per la partita Napoli vs Palermo, valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Il match si terrà giovedì 26 settembre alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona.

La vendita dei biglietti si articolava in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di un Abbonamento SSCN 24/25; la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3) di vendita libera aperta a tutti che parte proprio oggi.

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI



CURVE INFERIORI 5 €

CURVE SUPERIORI 7 €

DISTINTI INFERIORI 10 €

DISTINTI SUPERIORI 14 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 17 €

TRIBUNA NISIDA 20 €

TRIBUNA POSILLIPO 25 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 30 €

FASE 2 – FIDELITY CARD

CURVE INFERIORI 7 €

CURVE SUPERIORI 10 €

DISTINTI INFERIORI 14 €

DISTINTI SUPERIORI 20 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 25 €

TRIBUNA NISIDA 30 €

TRIBUNA POSILLIPO 35 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 40 €

FASE 3 – VENDITA LIBERA

CURVE INFERIORI 10 €

CURVE SUPERIORI 14 €

DISTINTI INFERIORI 20 €

DISTINTI SUPERIORI 25 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 30 €

TRIBUNA NISIDA 35 €

TRIBUNA POSILLIPO 40 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 50 €

La fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 13 settembre 2024 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l'acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.