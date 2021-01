Napoli-Parma, probabili formazioni Sky: ballottaggio Bakayoko-Elmas

Ultime sulla formazione anti-Parma, riportate da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, sul suo sito. Rino Gattuso, dopo la vittoria in Coppa Italia contro lo Spezia, dovrebbe riproporre il 4-3-3 a causa anche dei continui problemi fisici di Mertens e Osimhen. Il nigeriano sarà a disposizione del tecnico, ma dovrebbe comunque partire dalla panchina, mentre il belga è rientrato in patria per curarsi da un infortunio alla caviglia. In attacco spazio al tridente Lozano, Petagna e Insigne, con Zielinski che torna sulla linea dei centrocampisti insieme a Demme e Bakayoko. Unico vero ballottaggio è quello che riguarda il franco-ivoriano, al momento favorito, ma insidiato da Elmas. Difesa confermata con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui davanti a Ospina. Di seguito la probabile formazione schierata da Rino Gattuso.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. All.Gattuso