Al 52' il Lecce pareggia!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 52' il Lecce pareggia! Sugli sviluppi di un piazzato Ceesay di testa colpisce la traversa. Poi Lobotka non spazza, la palla resta buona in area per Di Francesco, che si gira nello stretto e buca Meret sul primo palo!